1-1. Griezmann autorise Barcelone à quitter San Paolo vivant | Sports

Un but du Français Antoine Griezmann a fait mûrir une performance grise de Barcelone mardi et lui a donné un précieux match nul 1-1 lors de la visite à Naples au stade San Paolo, lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Après avoir payé pour sa possession lente et stérile et s’être reposé avec un adversaire 0-1 décidé par un but du Belge Dries Mertens, Barcelone a égalisé au début de la reprise grâce à Griezmann, dans une action née d’une grande passe verticale de Sergio Busquets .