L’attaquant des Argentinos Juniors Gabriel ‘the Demon’ Hauche a marqué un but à 20 minutes de la fin du match pour mettre la finale 1-1 et éviter un précieux triomphe du Péruvien Hucancayo Sport lors du match aller de la première phase de la Coupe d’Amérique du Sud. .

Argentinos, qui traverse un grand moment dans la Super League argentine et est quatrième avec 32 points, sept du leader de River Plate, avait plus de possession et de tir à l’arc, mais n’a pas pu conserver la victoire.