1-1. Hernández évite à Carabobo une défaite à domicile contre l’Universitario | Réseaux sociaux sportifs

Le Carabobo vénézuélien et l’Université péruvienne ont fait match nul 1-1 ce mardi dans le match avec lequel la Copa Libertadores de 2020 a commencé et dans lequel il y a eu une performance exceptionnelle du gardien vénézuélien Ángel Hernández, dont les interventions ont évité un résultat différent et plus volumineux en faveur des Péruviens.

Lors de la rencontre, qui s’est déroulée au stade CTE Cachamay de Puerto Ordaz, dans l’État de Bolívar (sud, limitrophe avec le Brésil), l’équipe péruvienne a contrôlé le ballon dès le départ, mais sans préciser dans les derniers mètres de la zone de Carabobeña.