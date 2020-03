1-1. La griffe albiazul équilibre un superbe but de Dani Parejo | Sports

La griffe du Deportivo Alavés a équilibré un but fautif de Dani Parejo et l’équipe basque et Valence à égalité ce vendredi (1-1) dans un match avec de nombreuses alternatives dans lesquelles les locaux s’opposaient au football direct et son pouvoir au ballon arrêté contre le contrôle de son adversaire au milieu de terrain.

Avec cette égalité, Valence est classée septième, aux portes des places européennes avec 42 points, l’une de la Royal Society, qui joue ce week-end et a encore le derby devant Eibar.