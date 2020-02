Le Honduras Motagua et l’Américain Atlanta United ont égalisé un but mardi lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions de la Concacaf (Confédération du Nord, Amérique centrale et football des Caraïbes).

L’équipe hondurienne a mieux joué le match, avec un marquage personnel et sans donner à l’adversaire de nombreux espaces pour quitter l’attaque, principalement en première mi-temps.