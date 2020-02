1-1. Un but d’En-Nesyri vers la fin sauve Séville | Sports

Les Roumains de Cluj et Séville ont fait match nul lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue Europa, dans laquelle un but du Marocain Youssef En-Nesyri, à huit minutes de la fin, a sauvé les Espagnols de l’échec en laissant le lien. légèrement en sa faveur pour le retour après un mauvais match en Roumanie.

Dans la première moitié, l’équipe espagnole était légèrement plus élevée, même si elle manquait plus d’arrivées contre un local rocheux, physique et quelque peu rustique, mais dans la deuxième Séville est devenue décentralisée et elle a mis les Roumains dans un bac 1-0, travail Deac de penalty, bien qu’il ait réalisé un 1-1 plein d’espoir avec le but d’En-Nesyri, après une généreuse assistance du Néerlandais Luuk de Jong, à 82 minutes.