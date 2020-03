1-2. El Pozo donne un coup de pied et résiste | Sports

Un dernier exercice de résistance, infériorité numérique incluse pendant deux minutes, a culminé vendredi le triomphe et la qualification pour les demi-finales de la Coupe d’Espagne 2020 d’ElPozo Murcia, qui a doublé en Levante notable avec une contre-attaque définitive de Darío et avec les arrêts Espíndola est le premier, éjecté par le double jaune, et après Fede pour maintenir une victoire subie, dure et méritoire (1-2).

Encore une fois, un seul but, comme les deux matchs précédents, a fait la différence dans un tournoi sur l’égalité insistante. La première mi-temps s’est terminée par un match nul. Personne n’a encore gagné la pause. Ce n’est pas arrivé jeudi, avec deux 0-0, ni ce vendredi, avec 1-1 entre les deux. En fin de compte, une ruée 1-2. Je peux gagner n’importe qui.