1-2. Insigne et Fabián approchent Naples en Europe et pointent déjà vers Barcelone | Réseaux sociaux sportifs

Lorenzo Insigne, de penalty, et l’Espagnol Fabián Ruiz, avec un superbe but, ont permis à Naples de vaincre et de s’imposer ce samedi à Brescia (2-1) et de se placer momentanément en sixième position de la Serie A italienne, à quatre jours de la fin. Match aller des huitièmes de finale de Ligue des champions contre Barcelone.

Les hommes de l’entraîneur Gennaro Gattuso ont poursuivi leur croissance et, après les triomphes contre l’Inter Milan, en demi-finale de la Coupe d’Italie, et contre Cagliari en championnat, ils ont ajouté un nouveau triomphe pour arriver avec confiance au rendez-vous mémorable avec Barcelone dans le stade San Paolo.