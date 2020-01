Un Celta très supérieur, avec deux buts de Santi Mina et avec le Danois Pione Sisto comme star, a affirmé sa plus haute qualité devant un Merida qui était bientôt hors jeu et qui n’a fait qu’encourager son équipe au bord du repos.

Les deux équipes ont affronté le match avec la même philosophie: repartir renforcés pour la ligue, leur objectif prioritaire, étant donné que les Galiciens sont au bord de la relégation et l’avant-dernière Estrémadure.