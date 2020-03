10 choses à ne pas faire pendant la nouvelle pandémie de coronavirus

Le Nicaragua a rejoint les pays avec des cas confirmés de nouveau coronavirus le mercredi 18 mars, et les autorités sanitaires ont appelé les citoyens à suivre des mesures préventives pour éviter la contagion.

Quelques heures après que le vice-président désigné, Rosario Murillo, a confirmé le premier cas de contagion, les Nicaraguayens sont allés s’approvisionner en produits alimentaires, de nettoyage et d’hygiène en raison d’une éventuelle pénurie d’entre eux et à titre de mesure avant l’arrivée de Covid-19 au Pays.

Des villageois ont également été observés portant des masques faciaux et, dans certains cas, des gants dans les transports urbains collectifs, dans des véhicules privés et dans les rues.

Lisez plus loin. Ce sont les entreprises qui ont fermé leurs portes à titre préventif contre le coronavirus au Nicaragua

Nous vous montrons dix choses qu’en tant que citoyen, vous devriez éviter de faire pendant la pandémie qui a touché plus de 240 000 personnes et tué plus de 10 000.

1- Accumulez tous les produits

Au Nicaragua et dans d’autres pays, des images ont été diffusées sur les réseaux sociaux de résidents achetant des produits en trop, ce qui a provoqué une pénurie, une pénurie d’une partie de la population et même des spéculations sur les prix à certains endroits. Cette action peut mettre la santé des personnes en danger car lorsqu’elles ne trouvent pas de produits tels que du savon, elles sont plus susceptibles de l’obtenir.

Lors d’une tournée du journal LA PRENSA, il a été constaté que les Nicaraguayens se rendaient dans les pharmacies à la recherche de gel d’alcool et d’alcool, deux produits qui sont rares.

Lire aussi: Recommandations pour éviter la propagation du coronavirus à la maison

N’oubliez pas que les autres citoyens doivent également s’approvisionner en produits alimentaires et en produits d’entretien.

2- Partage de fausses informations

Les autorités sanitaires ont appelé la population à utiliser des sources fiables pour s’informer sur le nouveau coronavirus et à ne pas diffuser de fausses informations.

Des vidéos, des nouvelles et des photos sur des cas présumés de coronavirus, les hôpitaux où les patients sont traités, ainsi que des recettes maison pour éviter Covid-19 ont été partagées sur les réseaux sociaux. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a démystifié une douzaine de mythes qui ont émergé concernant les moyens de prévenir l’infection et de traiter la maladie: l’utilisation de l’ail, les températures élevées empêchent la propagation, entre autres.

Cela peut vous intéresser: Six fausses données sur le Covid-19

Le portail numérique de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sont deux organisations qui peuvent vous fournir des informations fiables sur les symptômes, les mesures de prévention et les recommandations concernant le nouveau coronavirus.

3- panique

Bien que nous soyons tous exposés à la propagation du nouveau coronavirus, les spécialistes recommandent de prendre soin de la santé mentale et de suivre des mesures préventives. Il est de la responsabilité de chaque citoyen de se protéger et de prendre les mesures nécessaires pour éviter d’attraper et de propager la maladie.

L’OMS recommande de réduire le temps que vous utilisez pour en savoir plus sur la pandémie et qu’elle pourrait vous causer de la détresse, vous pouvez le faire deux fois par jour ou à des moments précis. Il exhorte également à l’empathie avec ses voisins qui, en plus de fournir un soutien, l’agence assure, peut être bénéfique pour vous.

4- Non tomar mesures de prévention

Les autorités sanitaires ont souligné que les mesures préventives aident à prévenir la propagation et la propagation de Covid-19. L’OMS soutient que tous sont exposés à la maladie, bien que il y a un groupe plus vulnérable.

N’oubliez pas que la pandémie de coronavirus est un problème de santé qui a touché au moins 160 pays et villes du monde et a causé la mort de plus de 10 000 personnes.

Toucher votre visage avec des mains sales, ne pas vous couvrir lorsque vous éternuez ou toussez, toucher des surfaces contaminées ou vous exposer à des endroits avec une forte concentration de personnes augmente les risques de contagion.

5- Ignorez les symptômes

Si vous avez une toux sèche, de la fièvre et un essoufflement, vous devez vous rendre à l’hôpital car ce sont les principaux symptômes qui peuvent indiquer que vous avez été infecté par Covid-19. Déterminez si vous avez été associé à des personnes dont le test a été positif ou qui se sont rendues dans des pays où des épidémies ont été signalées.

6- N’allez pas dans les centres hospitaliers

Allez aux centres hospitaliers si les symptômes s’intensifient. Des spécialistes ont exhorté à appeler l’hôpital pour signaler son cas avant de lui rendre visite. Le coronavirus est lié à des problèmes pulmonaires et Il peut entraîner des complications telles qu’une pneumonie bactérienne, un syndrome d’insuffisance respiratoire aiguë (SIRA) ou un choc septique.

Au Nicaragua, le ministère de la Santé a autorisé la ligne téléphonique 8418-9953.

7- Fumer

Les personnes qui consomment des cigarettes en excès sont également exposées à des complications après avoir contracté le nouveau coronavirus, selon Luis Quant, infectologue et interniste à Managua.

8- Utilisez des masques en excès

L’OMS rappelle aux villageois que l’utilisation de masques n’est nécessaire que lorsqu’ils présentent une toux ou un éternuement, ou lorsqu’ils soignent une personne soupçonnée d’être porteuse de la maladie.

Rappelez-vous également que les masques doivent être accompagnés d’un lavage des mains à l’eau et au savon pendant 20 secondes ou au gel d’alcool à une concentration supérieure à 60%.

9- L’automédication

Il n’y a pas de remède pour Covid-19, seuls quelques pays travaillent à la production d’une injection. Des médicaments tels que l’ibuprofène ne contribuent pas à éviter la contagion ou à traiter les symptômes, car aucune étude scientifique ne prouve leur efficacité. Dans le cas des antibiotiques, l’OMS rappelle qu’ils ne traitent que les infections bactériennes, pas un virus.

10- Voyages inutiles

De nombreux cas de contagion dans le monde ont été causés par des personnes qui contractent Covid-19 et se rendent dans d’autres pays, sans prendre de mesures préventives. À titre de mesure, les pays ont limité entièrement l’arrivée des voyageurs ou en provenance de pays où une épidémie s’est déclarée. Au Nicaragua, jusqu’à présent, le gouvernement Daniel Ortega n’a imposé aucune restriction.