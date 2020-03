10 signes que le régime d’Ortega-Murillo fait tout ce qui ne devrait pas être fait face à la pandémie de Covid-19

Depuis le début de la pandémie de Covid-19, le régime Daniel Ortega et Rosario Murillo a organisé des dizaines d’activités massives, malgré le fait que les médecins recommandent l’isolement social pour contrôler le virus. Ce sont des exemples de choses qui ne devraient pas et ne devraient pas être faites.

Marches “aimantes”

Alors que des mesures drastiques ont été prises dans le monde et dans la région d’Amérique centrale face à la pandémie, le 14 mars, le gouvernement a mené des mobilisations massives sous la devise “L’amour à l’époque de Covid-19”.

Marche de “L’amour au temps de Covid-19”. Extrait d’El 19 Digital

Semaine Sainte

Le 16 mars, l’Intur a annoncé plus de 80 activités à réaliser sur tout le territoire national pendant Pâques, dans la période du 4 au 12 avril. Parmi ceux-ci, masse lancée, tapis passionnés, traversées d’eau, Judée, concerts, “bailatones”, “fiestones”, concours et tournois.

Tapis passionnés de León. Photo de référence. LA PRESSE / Archives

Campagne incendie

Le 17 mars, le National Forest Institute a annoncé “des campagnes de prévention et de contrôle des incendies de forêt”. Trois jours plus tard à Catarina, Masaya, des enfants et des adultes se sont promenés pour lancer le «plan de lutte contre les incendies».

Des enfants à pied pour inaugurer le plan de lutte contre les incendies, à Catarina, Masaya. Tiré de Sons of Sandino.

Percer

Un jour après que le premier cas de Covid-19 au Nicaragua a été officiellement confirmé, une simulation nationale de préparation aux catastrophes causées par des événements naturels a été réalisée par les ordres de la dictature. On estime qu’un peu plus d’un demi-million de personnes ont été mobilisées.

Simulation dans la communauté Ocote Seco, Macuelizo, Nueva Segovia. Tiré de Las Segovias dans les nouvelles.

Parc aquatique

Le 20 mars à Jinotega, le parc aquatique Apapuerta à Xinotecatl a été inauguré. Des dizaines de familles se sont rassemblées dans le complexe, six blocs de long.

Ouverture du parc aquatique de Jinotega. Tiré du Nicaragua d’aujourd’hui.

Nettoyage de plage

Avant les activités de Pâques, le régime a lancé une campagne de nettoyage des plages et des rivières. Le 21 mars, c’est au tour de Pochomil, à San Rafael del Sur. Ensuite, il y a eu des ateliers dans d’autres municipalités et départements.

Nettoyage de la rivière à Ocotal, Nueva Segovia, dans le cadre du «Plan départemental de nettoyage des plages 2020». Tiré du canal 4.

Visites à domicile

Le 21 mars, la Minsa a commencé ses journées massives de «visites à domicile». Les dirigeants territoriaux sandinistes ont encouragé le militantisme à ne pas avoir peur du Covid-19 et à descendre dans la rue pour parler du lavage des mains. La stratégie a été critiquée par des spécialistes, qui l’ont jugée dangereuse et inefficace.

Guider la brigade de santé à se laver les mains avec du savon et de l’eau. Tiré de Sons of Sandino.

Judeas

Le dimanche 22 mars, l’Institut nicaraguayen de la culture a tenu à Grenade la XIIIe “Rencontre nationale de Judée”, à laquelle ont participé 11 Judées et quelque 260 artistes de Chinandega, Totogalpa, Teustepe, Tipitapa, Ticuantepe et Masaya.

Personnages de la XIIIe Réunion nationale de Judée. Tiré de La Voz del Sandinismo.

Croisade

Le 23 mars, des défilés et d’autres activités ont eu lieu dans de nombreuses villes du pays pour célébrer le 40e anniversaire de la Grande croisade nationale de l’alphabétisation. Étudiants, messieurs qui faisaient partie de la croisade, les jeunes sandinistes et les militants sandinistes en général y ont participé.

Un ancien alphabétiseur reçoit des connaissances dans le cadre d’un acte de 40 ans de croisade nationale. Tiré de Viva Nicaragua.

Fête nationale

Ce samedi 28 mars, le festival Bartender, Barismo and Summer Delights s’est tenu à Managua, une activité gérée par différents centres technologiques, l’Inatec et la jeunesse sandiniste. Il a eu lieu dans le port de Salvador Allende et des dizaines de personnes se sont à nouveau rassemblées. Au cours des prochaines semaines, d’innombrables activités sont prévues à travers le pays.

Barismo et dégustations à l’époque du coronavirus. Tiré d’El 19 Digital.