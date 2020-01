102-94. Le Real Madrid entre dans un nid-de-poule avec une nouvelle défaite contre Khimki | Sports

Le Real Madrid est arrivé à Moscou avec 13 victoires consécutives et co-leader de l’Euroligue, et repart avec deux défaites douloureuses et une mer de doutes. Aujourd’hui, il est tombé contre Khimki (102-94), qui ne l’a pas gagné de la défense mais de l’attaque avec un imparable Alexei Shved avec 21 points et 13 passes décisives.

Madrid, qui a perdu par plus de vingt, est revenu pour faire de l’eau en attaque et était également doux en défense. Après quelques bonnes minutes initiales, l’équipe de Pablo Laso s’est retrouvée coincée devant le panier opposé. Et pas à cause d’une mauvaise sélection de plans, mais à cause du manque d’idées.