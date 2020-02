Eaves Kawhi Leonard et Paul George ont contribué 22 points et 19 points, respectivement, en tant que leaders du Los Angeles Clipper, qui a tracé dans la dernière ligne droite de la quatrième période, et a battu les San Antonio Spurs 108-105.

Leonard, ancien joueur des Spurs, a fait un compagnon à une main à 1:35 minutes de la fin du temps réglementaire, ce qui a donné aux Clippers deux points d’avance.