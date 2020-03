108-125. Harris mène la première victoire des Sixers en un mois de visiteurs | Réseaux sociaux sportifs

L’attaquant Tobias Harris est resté le nouveau leader des Sixers de Philadelphie en l’absence de joueurs de franchise, le joueur de base australien Ben Simmons et le centenaire camerounais Joel Embiid, et avec un double-double de 28 points et 14 rebonds les ont guidés au triomphe en tant que visiteurs par 108-125 devant les rois de Sacramento.

Cette victoire était la première que les Sixers sortaient de leur terrain en un mois, et leur a permis de briser une série de neuf défaites consécutives et deux défaites dans la compétition mondiale.