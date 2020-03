12 actions que les États-Unis prendront après la déclaration d’urgence par Covid-19

Donald Trump a affirmé que la déclaration d’urgence visait à “surmonter les réglementations anciennes et obsolètes” afin de contenir la propagation du coronavirus.

Le gouvernement américain lancera une série d’actions d’urgence pour contenir la propagation du coronavirus dans l’Union américaine qui, jusqu’à présent, a infecté 1 678 personnes et en a tué 41 autres.

Depuis le déclaration d’état d’urgence prononcées par le président Donald Trump, les 12 mesures suivantes seront activées:

1. Le Loi sur les secours en cas de catastrophe et l’assistance d’urgence de Stafford, qui autorise l’assistance fédérale lorsque le président déclare une zone sinistrée dans un État ou une juridiction.

2. Le gouvernement va libérer jusqu’à 50 milliards de dollars pour aider les États, les citoyens et les entreprises touchés par l’épidémie.

3. Sera disponible 500 mille tests de diagnostic à partir de la semaine prochaine. Les lieux où ils seront accessibles seront diffusés à partir de ce dimanche.

4. Se coordonne avec des entreprises comme Walmart, Target et Walgreens, à appliquer aux citoyens des tests à bord de leurs véhicules privés dans leurs parkings.

5. Ils travailleront avec 1 700 ingénieurs Google développer une plateforme liée au diagnostic.

6. Restera annulation du paiement du prêt étudiant jusqu’à nouvel ordre.

7. Il ils achèteront de grandes quantités d’huile brut pour remplir les réserves et consolider l’indépendance énergétique du pays.

8. Ils suspendront l’entrée dans le pays des citoyens étrangers qui ont été en Europe au cours des 14 derniers jours.

9. Les citoyens, les résidents permanents et les familles revenant d’Europe feront l’objet d’une surveillance supplémentaire, ainsi que isolement volontaire pour une période de 14 jours.

10. Les hôpitaux de tout le pays activeront leurs plans d’urgence. Cela leur permet d’augmenter leur capacité maximale en lits, et augmenter les temps d’hospitalisation. Ils sont également autorisés à embaucher plus de personnel et à agrandir leurs espaces.

11. Les téléconsultations sont autorisées, et permet aux médecins d’autres États de voir les patients par vidéoconférence.

12. Étend les pouvoirs au chef du ministère de la Santé et des Services sociaux (DHHS) afin qu’il puisse appliquer des exceptions aux lois et règlements, afin de donner une “flexibilité maximale” aux hôpitaux et aux prestataires de services de santé pour répondre au virus.