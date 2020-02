125-110 Harden s’approche du triple-double et décide de la victoire des Rockets | Réseaux sociaux sportifs

L’escorte James Harden a été rebondie pour réaliser un triple-double et a été une fois de plus le leader des Houston Rockets décimés qui ont remporté les Hornets de Charlotte 125-110, lors de sa troisième victoire consécutive.

Les Rockets avec les pertes du centre suisse Clint Capela avec une ecchymose au talon droit et enveloppés de rumeurs d’un éventuel transfert à une équipe de la Conférence de l’Est, et celui de la base de Russell Westbrook avec une blessure à la main gauche, avait besoin de doubler -Double de 40 points, 12 passes décisives et neuf rebonds de Harden pour remporter la victoire.