133-107. Kemba gagne James pour la première fois et les Celtics se montrent aux Lakers | Réseaux sociaux sportifs

Le joueur de base Kemba Walker a vécu la nuit la plus spéciale en tant que professionnel depuis son arrivée chez les Celtics de Boston lorsqu’il a réussi à battre une équipe de l’attaquant LeBron James pour la première fois de sa carrière après avoir remporté les Lakers de Los Angeles par 133-107.

Walker, en tant que joueur de la franchise des Charlotte Hornets, n’a jamais réussi à gagner James (28-0), mais ce soir, il a contribué 20 points et aidé l’attaque des Celtics à obtenir la victoire qu’il souhaitait aussi bien que professionnelle et mettre fin à la séquence Perdant au quadruple vainqueur du prix du joueur le plus utile (MVP) de la NBA.