139-120. LeVert réalise un triple-double dans la victoire des Nets | Réseaux sociaux sportifs

Brooklyn Nets guard Caris LeVert (C) semble passer à son coéquipier Brooklyn Nets center Jarrett Allen (L) après la défense des San Antonio Spurs pendant le match de basket NBA entre les San Antonio Spurs et les Brooklyn Nets au Barclays Center à Brooklyn, New York, États-Unis, 06 mars 2020. EFE / Jason Szenes

Brooklyn Nets avant Taurean Prince (R) cherche à mettre un coup de feu devant un défenseur de San Antonio Spurs avant Rudy Gay (L) pendant le match de basket NBA entre les San Antonio Spurs et les Brooklyn Nets au Barclays Center à Brooklyn, New York, USA , 06 mars 2020. EFE / Jason Szenes

San Antonio Spurs guard Lonnie Walker IV (C) semble mettre en place un tir devant la défense des Brooklyn Nets lors du match de basket NBA entre les San Antonio Spurs et les Brooklyn Nets au Barclays Center à Brooklyn, New York, USA, 06 mars 2020. EFE / Jason Szenes