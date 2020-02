Trae Young a contribué deux fois deux fois 48 points et 13 passes décisives à l’attaque des Hawks d’Atlanta, qui ont battu les Knicks de New York 140-135 dans un match disputé en double prolongation.

C’était la neuvième fois que Young marquait au moins 40, le deuxième plus haut de la NBA cette saison. Le premier All-Star a réussi les 16 tentatives de lancer franc et a réalisé six triplets.