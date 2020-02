157-155. Davis remporte l’équipe LeBron et Leonard remporte le prix MVP | Sports

La mémoire du légendaire Kobe Bryant a monopolisé toute la 69e édition de la All-Star Party, qui mettait en vedette la star du centre Anthony Davis et l’attaquant Kawhi Leonard, deux joueurs des équipes de Los Angeles -Lakers et Clippers-, la ville où le “Mamba Negra” a terminé toute sa brillante carrière professionnelle de 20 saisons.

Par conséquent, personne de mieux qu’un joueur des Lakers, Davis, n’a été le seul à décider du triomphe de l’équipe LeBron (James, capitaine), son partenaire avec le club Angelian, dans lequel Bryant a brillé de sa propre lumière pour obtenir cinq titres de champion. et un prix de la ligue du joueur le plus utile (MVP), en plus de 18 inscriptions d’étoiles.