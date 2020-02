180 flyers dans la 7e édition des «Wind Games» à Empuriabrava | Sports pratiques

The Wind Games, la compétition de vol en salle qui rassemble chaque année les meilleurs flyers du monde dans la soufflerie de Empuriabrava, a achevé la septième édition avec la participation de 180 athlètes de 30 pays.

Club de sport Windoor a incorporé 9 médailles à son casier dans l’une des éditions les plus réussies pour le vol intérieur espagnol et qui figurait également parmi les flyers les plus légendaires, David Grauwels, qui a annoncé sa retraite du vol professionnel.

Votre équipe, l’imbattable Hayabusa, champions du monde actuels en mode de vol relatif Formation de parachutisme, ils ont obtenu leur septième médaille d’or consécutive à Empuriabrava, rapportent les organisateurs.

Les performances exceptionnelles de Dani Gallego

Dans les disciplines de vol dynamique a souligné la participation du flyer Dani Gallego qui a montré pour la première fois son talent artistique dans la modalité Freestyle dans une compétition nationale, après avoir remporté l’or lors du récent vol intérieur national de Belgique. Gallego a atteint la cinquième position de la catégorie qui a remporté le letton Toms Ivans.

Les plus jeunes flyers ont ému le public avec la chorégraphie spectaculaire et ce sont les jeunes américains Sydney Kennet, de seulement 13 ans, que grâce à une routine d’une grande beauté et demande technique, il a obtenu l’or en Freestyle junior, une catégorie dans laquelle le plus petit volant du club de sport Windoor a fait ses débuts, Chloé Dony de seulement 7 ans.

En mode vitesse de groupe, 4 vitesses, l’or est tombé à l’équipe américaine Anémone, l’argent pour lui Windoor et bronze pour singapurenses TK & The Mochis.

Le PDG de la soufflerie d’Empuriabrava et directeur du concours Aida Rico, souligne que cette septième édition des Wind Games »a été un succès qui a sans aucun doute contribué à consolider notre sport et à faire croître les athlètes du club sportif de Windoor qui ont remporté 9 médailles. Le niveau des athlètes des Jeux du vent est de plus en plus exigeant et c’est bon pour toute la communauté du vol en salle. » Vitesse uniquement, les frères Noah et Kaleigh Wittenburg, âgés de 13 et 15 ans, ont obtenu l’or et l’argent respectivement et ensemble, formant l’équipe Luxfly Aspire, ont été imposées à Dynamique 2 voies au combiné tchèque-singapourien Fly Like Hurricane, composé de l’Asiatique Red Bull Kyra Poh et Tobias Chaloupka. Cette jeune équipe a également remporté une médaille d’or dans la discipline Courses de relais, une modalité qui imite les courses de relais avec l’air comme médium, dans laquelle ils ont concouru aux côtés de Mateo Limnaios et Ben Roane avec le MMCH combiné.

Le medallero complète les catégories de vols statiques Formation Skydiging Female (FSF) où la NFTO britannique, du club sportif de Windoor, a remporté la médaille d’or après plusieurs éditions face à son éternel rival, le français Nephtys Weembi. Enfin, en mode de vol relatif VFS Les gagnants ont été la French Full Speed, dirigée par le pentacampeón du monde du vol intérieur, Raphäel Coudray.

Championnat catalan

Simultanément à la septième édition des «Jeux du vent», le 2e Championnat catalan de vol en salle s’est tenu où Dani Gallego et César Rico ils ont atteint respectivement la première et la deuxième position.

De plus, Windoor a profité de la projection du concours pour organiser un marathon de solidarité en faveur de l’ONG Fondation Care All. Les bénéfices de ce marathon seront consacrés cette année pour donner l’opportunité, parmi un groupe d’enfants et de jeunes menacés d’exclusion sociale, de devenir un professionnel du tunnel, en finançant une bourse pour le titre de «Tunnel Instructor» et son intégration dans le monde du travail.

