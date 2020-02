Le cours à Hollywood a indiqué un duel pour l’Oscar du meilleur film entre Martin Scorsese avec “The Irishman” et Quentin Tarantino avec “Once Upon a Time in Hollywood”, mais en cours de réalisation, deux films qui tournent maintenant favoris: “1917” et “Parasite”.

En une année absolument extraordinaire sur grand écran, la catégorie Oscar Queen compte cinq autres films de haut niveau: “Marriage Story”, “Joker”, “Little Women”, “Jojo Rabbit” et “Ford v Ferrari”.