1km1vida, un ultramarathon solidaire à domicile | PracticoDeporte

De l’initiative de solidarité 1km1life un ultramarathon par des relais de 170 kilomètres y 12 heures durée d’exécution de la maison, dans le but de collecter des fonds au profit de la Fondation Vicente Ferrer, qui permettra de limiter l’impact de la coronavirus dans la Inde.

La course aura lieu ce Samedi 2 mai à partir de 9: 00h jusqu’à 21: 00h (temps péninsulaire) et comportera 170 coureurs de diverses parties du monde qui se relayeront pour obtenir le soutien et les collaborations nécessaires pour lutter contre la pauvreté et faire connaître le travail de la Fondation en Inde du Sud.

Le les gens qui veulent collaborer Ils peuvent courir un kilomètre en direct de chez eux, parrainer un garçon ou une fille ou apporter directement une contribution financière via la plateforme activée dans ce lien.

L’événement peut être suivi en direct à travers le canal YouTube de l’initiative 1km1vida et dans son Facebook, où vous pouvez également interagir avec les participants via le chat. La journée comptera également avec la collaboration d’artistes, des interviews et différentes performances tout au long de la journée pour animer la course, ainsi que des vidéos avec les expériences des personnes qui participent et des relations en direct avec l’Inde.

L’Inde, pays touché par le coronavirus

L’organisation de 1km1vida est la même qui gère l’Anantapur Ultramarathon, une course de relais sportive qui se tient chaque année dans cette ville indienne pour lutter contre l’extrême pauvreté dans le pays. Face à la pandémie mondiale de coronavirus, la situation en Inde est très délicate en raison de la forte densité de population, qui rend difficile le maintien de la distance de sécurité, et de la pauvreté, qui entrave l’accès au matériel sanitaire et rend ses habitants plus vulnérables.

La Fondation Vicente Ferrer œuvre pour contenir le coronavirus dans Andhra Pradesh y Telangana, États du sud de l’Inde où il développe son projet. Il dispose de trois hôpitaux de la région qui ont déjà commencé à travailler dans le but de faire face à cette crise sanitaire, il dispose d’un réseau de distribution alimentaire pour les personnes à risque et d’un programme de sensibilisation de la population rurale pour prévenir la contagion. élevé dans l’ultramarathon 1km1life Il sera destiné à financer et à poursuivre l’expansion de ces projets dans un pays particulièrement touché par la pauvreté et vulnérable à la pandémie.

