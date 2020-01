2-0 Barrenetxea et Isak excluent l’Espanyol de la Coupe | Réseaux sociaux sportifs

La Real Sociedad est allée sans hâte aux huitièmes de finale de la Copa pour résoudre avec solvabilité son match contre un Espanyol qui ne semblait pas non plus regretter son élimination, a fait signe avec le but au bord du reste d’Ander Barrenetxea et paraphé avec un grand but en seconde période. par Alex Isak.

Les deux équipes sont arrivées dans des dynamiques divergentes, l’Espanyol étant en hausse depuis l’arrivée d’Abelardo Fernández et du Real dans un océan de doutes après deux défaites consécutives, dont une avec une victoire contre le Betis.