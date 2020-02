2-0 Deux éclairs donnent la victoire à Levante contre un Leganés sans frapper | Sports

Deux éclairs de Rochina et Roger à mi-chemin de la première période ont donné la victoire à Levante dans un match dans lequel leur efficacité était la clé d’un Leganés sans frapper et qui ne faisait que créer le danger avant le but local dans les dernières minutes.

Levante et Leganés ont échangé leur dynamique, alors que les locaux, après quatre défaites consécutives, ont gagné pour la première fois en 2020 et que l’équipe de Madrid a tronqué les sentiments du match nul contre l’Atlético de Madrid et du triomphe in extremis contre la Real Sociedad.