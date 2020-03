2-0 Fognini et Mager amènent l’Italie à Madrid | Réseaux sociaux sportifs

Les Italiens Fabio Fognini et Gianluca Mager ont remporté leurs matchs individuels vendredi contre Cagliari contre les Sud-Coréens Duckhee Lee (6-0 et 6-3) et Ji Sung Nam (6-3 et 7-5), respectivement, et ont quitté l’Italie à un seul point du classement pour la phase finale de la Coupe Davis en novembre prochain à la Caja Mágica de Madrid.

Le match nul se joue sur la terre battue du Tennis Club Cagliari, sans spectateurs dans les tribunes par précaution pour la propagation du coronavirus, qui a déjà touché les 20 régions italiennes, causant un bilan de 148 morts et plus de 3000 infectés.