2-0 Getafe bannit l’exquisité de l’Ajax | Sports

S’il y a un an, l’Ajax a impressionné le football mondial avec une exposition au stade Santiago Bernabéu, une saison plus tard, il a perdu sa délicatesse face à Getafe, qui a imposé son style et a frappé premier (2-0) lors du match aller des huitièmes de finale. la Ligue Europa avec les buts de Deyverson et Kenedy.

Les hommes de Bordalás ont fait face à une autre rencontre marquée par des comparaisons avec leur rival. Si le week-end dernier, des lignes et des lignes ont été écrites sur le style Setién devant celui de l’entraîneur d’Alicante, maintenant il a joué la célèbre école hollandaise face à la robustesse de Getafe.