2-0 Kepa arrête un Liverpool en récession | Sports

On ne peut pas parler de crise car la Coupe n’a jamais été son objectif et parce qu’ils sont toujours les meilleurs d’Angleterre, mais Liverpool est en pleine récession et défaite contre Chelsea en huitièmes de finale de la FA Cup (2-0), propitiée Pour un grand Kepa, il augmente les doutes des Reds à huit jours de réception de l’Atlético de Madrid.

Avec onze avec suffisamment de remplaçants et seulement un titre tel que Sadio Mané, Virgil Van Dijk et Andy Robertson, Liverpool n’a pas pu jeter le mur d’un Kepa Arrizabalaga qui a réalisé une belle performance, renforcée par les buts de Willian et Ross Barkley.