2-0 L’Atlético fait naufrage à Eibar | Sports

L’Atlético de Madrid a réapparu dans ses problèmes de visiteur, a fait naufrage à Eibar avec une défaite et a reçu un autre coup pour ses aspirations en cette saison de la Ligue, encore une fois sans presque aucune occasion et plié par le début beaucoup plus intense de l’équipe basque, transformée en le 1-0 de l’Argentin Esteban Burgos, qui a prolongé Edu Expósito, dans les derniers instants, avec le 2-0 final.

Un coup dur pour le bloc mené par Diego Simeone, qui a compliqué le duel dès le début et avant la 5e minute, Oblak a sauvé une chance imbattable pour Enrich, prouvant qu’il est l’un des meilleurs gardiens de but au monde.