Un doublé de l’Uruguayen Federico Viñas a donné aux Eagles of America la victoire 2-0 sur l’Atlas samedi au sixième jour du tournoi de football mexicain Clausura 2020.

Il a été difficile pour l’Amérique de se rencontrer et d’atteindre le but défendu par le gardien colombien Camilo Vargas car l’Atlas a appuyé dès le début et a pris le contrôle du match pendant les 15 premières minutes.