Un but du Bolivien Ricardo Pedriel et un autre du gardien chilien Brayan Cortés ont permis à Wilstermann de Cochabamba de battre Colo Colo 2-0 et de mener le Groupe C de la Copa Libertadores.

Dans le match disputé au stade Félix Capriles à Cochabamba, Pedriel a ouvert le score à la 58e minute et Cortés a marqué le but à la 94e minute tout en essayant de dégager une tête du Bolivien Ramiro Ballivián.