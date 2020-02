2-1. Agustín Urzi et Nehuén Pérez scellent le classement de l’Argentine à Tokyo | Réseaux sociaux sportifs

La fin Agustín Urzi et le central Nehuén Pérez ont signé avec leurs buts le classement aux Jeux Olympiques de Tokyo de la sélection sub’23 de l’Argentine, qui dans un match intense a battu le 2-1 à celui de la Colombie ce jeudi dans la deuxième journée de la dernière course à domicile du pré-olympique sud-américain.

Ceux menés par Fernando ‘Bocha’ Batista ont complété six points, quatre de plus que le Brésil qui est deuxième, et avec cela ils ont également couronné champions du tournoi, tandis que l’Uruguay et l’équipe de café occupent la dernière place avec une unité en l’absence d’une journée en qui sera défini le deuxième classé.