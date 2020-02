2-1. Bordalás entre dans l’histoire au temple de Cruyff | Sports

La Getafe de José Bordalás s’est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa après avoir perdu 2-1 face à l’Ajax, héritière du style de Johan Cruyff et épuisée par une équipe dont le modèle mécanique, physique et intense a fait l’histoire dans le temple de la Joueur le plus admiré et le plus influent de l’entraîneur madrilène.

Parfois, le football est curieux. Un homme comme Bordalás, un oisif de Cruyff, a terminé ses héritiers avec un style absolument antagoniste. L’entraîneur d’Alicante a perdu contre Erik ten Hag, mais est revenu pour donner un bain tactique à son homologue sur le banc et a levé le drapeau de l’entraîneur capable de serrer un groupe de joueurs qui, à leurs ordres, augmentent leur valeur. Tous, du premier au dernier, ont brillé pour battre toute une équipe comme l’Ajax, qui a été sauvé de la défaite avec trois tirs au costume Getafe tout au long du match.