Guaraní a éliminé le Palestinien jeudi et s’est qualifié pour la phase de groupes de la Copa Libertadores avec un 2-1 qui a permis à Rodney Redes, 19 ans, auteur du deuxième but et qui a donné la victoire au match aller (1-0 ) sur les Chiliens.

Redes a fait un show que Raúl Bobadilla a terminé, qui a réalisé un match nul après le but de Leandro Benegas qui a mis l’équipe “arabe” en tête dans la première moitié et dans les tableaux du calcul.