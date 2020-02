2-1. Le Real Valladolid ajoute bien plus qu’une victoire | Sports

Le Real Valladolid dimanche a ajouté bien plus qu’une victoire, pour laquelle il a dû travailler dur tout au long du match, contre un Espanyol qui a emmené les locaux sur son terrain, avec un match très tranquille, mais qui a finalement réussi à briser les attaquants , Sandro et Guardiola.

Les deux équipes ont sauté avec 4-4-2 comme schéma tactique pour un match transcendantal, dans lequel elles ont cherché à contrôler le ballon dès la première minute, et bien que ce soient les locaux qui se soient montrés plus mordants, on a remarqué que la pression est évidente dans son fief et cela a entraîné un jeu lent et peu profond.