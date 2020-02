Lucas Pérez et Rodrigo Ely ont décroché dimanche le score du derby basque entre le Deportivo Alavés et l’Athletic Club, 2-1, dans un match très intense et résolu dans le dernier souffle avec un but du centre italo-brésilien en le vingt-cinquième jour de LaLiga Santander.

Le ballon arrêté a été fondamental dans un affrontement dans lequel les rojiblancos ont avancé avec un but de Raúl García et qui a égalé peu de temps après Lucas Pérez depuis le point de penalty.