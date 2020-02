2-1. Villarreal plie Levante et reste ferme dans sa montée | Sports

Villarreal a gagné 2-1 contre Levante au stade La Cerámica et reste ferme dans son escalade au classement après un match où il a été supérieur à un rival qui s’est levé mais qui a manqué de force.

Le Levant a marqué deux bons départs à chaque fois, mais c’est Villarreal qui a su frapper correctement l’adversaire, en première mi-temps avec un but à la première occasion qu’il avait après le harcèlement initial des visiteurs et en seconde mi-temps avec le même but peu de temps après avoir noué le set levantin.