L’Argentin Mauro Quiroga a converti un double ce dimanche et a ouvert la voie à la victoire de Necaxa par 2-3 à domicile de Toluca lors de ses débuts dans le tournoi mexicain de Clausura.

Quiroga (ms 22 et 92) et Paraguayen José Doldán (m.79) convertis par l’entraîneur Necaxa Alfonso Sosa, tandis que l’Uruguayen Leonardo Fernández (m.37) et le Mexicain Luis Hernández (m.42) ont marqué pour Toluca par José Manuel de la Torre.