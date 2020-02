2-3. Barcelone, sans éclat, rachète et chasse les Betis d’Europe | Sports

Barcelone a gagné par 2-3 au Betis grâce à la supériorité qu’elle a montrée en seconde mi-temps face à une peinture andalouse fragile en arrière et avec très peu d’arrivée, pour que les Catalans, sans éclat, soient rachetés de la coupe boucher, suivez le harcèlement criminel du Le Real Madrid dans la lutte pour le titre et loin de l’Europe aux Betics.

Après une première période au cours de laquelle Betis n’a pas profité d’avoir avancé deux fois, via Penalty Channels et Fekir, en tirant d’abord le Néerlandais Frenkie de Jong et juste avant la pause Sergio Busquets, Barcelone a prévalu en deuxième, Il a créé pas mal d’occasions et encore avec le ballon arrêté, comme dans le 2-2, il a décroché son prix avec un but de Lenglet à la fin de 18.