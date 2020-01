2-3. Le Córdoba Patrimonio perd 2-0 en faveur et «meurt» sur le rivage après le retour du Manchego | Sports pratiques

Il Site du patrimoine mondial de Cordoue perdu par 2-3 à un «coq» de la Première Division, le Vignoble Albali Valdepeñas, qui a remporté une victoire travaillée au Vista Alegre Palace dans la dernière minute pour surmonter un score négatif de 2-0, un avantage que les Andalous ne savaient pas comment garder pour «mourir» sur le rivage.

L’équipe andalouse a réalisé ses revenus dans les premières étapes du match et les a maintenus jusqu’à une finale passionnante, dans laquelle Dani Santos et Chinois Ils ont marqué contre un Cordoba qui a commis une erreur lors de leurs occasions claires, avec lesquelles Viña Albali a réussi à enchaîner son onzième match sans perdre et reste en troisième position, tandis que Cordoba continue sa lutte pour rester en dehors de la zone de relégation.

Bon début

La mise en scène de Cordoue a été impressionnante. L’équipe de blanquiverde a été utilisée farouchement dans la défense contre une Viña Albali Valdepeñas perplexe contre l’avalanche locale, qui a abouti à deux buts lors des deux premières arrivées sans faute.

Après deux minutes de jeu, Dani Fernandez il a volé le ballon à Chino et a fait face à Edu, qu’il a battu d’un tir bas. Le but de clôture catalan, qui a débuté avec l’équipe andalouse de Vista Alegre, a stimulé les locaux et une minute plus tard, Zequi a profité d’une passe précise de Jesus Rodriguez pour faire le 2-0 dans un début spectaculaire de l’équipe Maca.

Viña Albali s’est accrochée au talent de son buteur, Chino, pour prendre le pouls d’un match qui avait été compliqué. Le pivot d’Albacete a signé 2-1 dans une action individuelle et a appuyé sur le marqueur d’un match dynamique.

Giasson et Zequi avaient des chances du côté local, tandis qu’Ibarra a frôlé la cravate d’un tir lointain. Les rotations en bloc du technicien local ont maintenu un niveau physique élevé dans la Cordoue, qui a protégé son objectif jusqu’au reste.

Dans la reprise, Loyal Manu était sur le point de battre Edu dans une action individuelle et Cainan Il a joué dans la réplique du vignoble d’Albali avec un tir dur qui est allé large en deuxième période qui a maintenu le même niveau d’intensité que le premier, avec des arrivées constantes dans les deux buts.

Grande émotion

Le but de Valdepeñas était la clé pour arrêter une pénalité claire, par Juanan, qui a lancé Manu Leal et le duel sont entrés dans une phase nuageuse, avec beaucoup de tension sur la piste et des protestations constantes des arbitres. De plus, le gardien de but Edu, le meilleur de l’équipe Manchego, a évité avec un double arrêt le troisième but à domicile contre un Manu Leal hyperactif.

La réunion a atteint son dernier tronçon plein d’émotion en raison de l’incertitude sur le tableau de bord. Le vignoble Albali Valdepeñas a eu des occasions à travers Cainan et a pressé la recherche de l’égaliseur.

Le technicien de Viña Albali, David Ramos, il a demandé un temps mort en l’absence de quatre minutes pour élaborer une stratégie qui lui permettrait de retrouver la sienne. Avec le gardien de but-joueur, Valdepeñas a réussi à tirer avec un tir rapproché de Dani Santos avec un peu plus de deux minutes à jouer.

Pendant ce temps, Cordoue a touché le but, mais Lolo Jarque Il a envoyé une pénalité élevée en 1h30 et, en contrepartie, celui qui n’a pas échoué était le visiteur chinois, qui à une minute de la fin a signé le retour du Manchego en une seule fois et a pris la déception dans les rangs de Cordoue.

– Fiche technique:

2 – Site du patrimoine mondial de Cordoue: Cristian Ramos, Daniel Fernández, Zequi, Manu Leal, Jesús Rodríguez – cinq initiales -, Giasson, Lolo Jarque, David Leal, Pablo Del Moral, Cristian Cárdenas et Javi Sánchez.

3 – Viña Albali Valdepeñas: Edu, Ibarra, Chino, José Ruiz, Cainán – cinq initiaux -, Catela, Juanan, Manu García, Dani Santos, Terry, Vulture, Nano et Rafael Rato.

Buts: 1-0, M.2: Dani Fernández. 2-0, M.3: Zequi. 2-1, M.9: chinois. 2-2, M.38: Dani Santos. 2-3, M.39: chinois. Arbitres: Del Pozo García et Moreno Durán (Comité de Madrid). Ils ont averti le local Zequi et les visiteurs Manu García et Cainán.

Incidents: Match correspondant à la dix-neuvième journée du championnat National LNFS First Division League, disputé au Vista Alegre Municipal Sports Palace devant 3 282 spectateurs.

practicodeporte@efe.com