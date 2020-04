Aristeguinoticias.com et José Ramón Cossío, ministre à la retraite de la Cour suprême de justice, présents: 2020. La pandémie. Ce vendredi, il y aura un dialogue sur ce qu’est une pandémie et à quoi peut-on s’attendre? et les attentes concernant l’annonce présidentielle de ce dimanche, en plus du vieillissement de la population.