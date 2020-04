2020, la pandémie. Épisode 1 avec Jonathan Torres

Écriture / LP

Il y a 6 heures

Dans la première diffusion de la série «2020, La Pandémie» par Aristegui Noticis, le journaliste économique Jonathan Torres s’est entretenu avec Claudia Jañez du Conseil exécutif des sociétés mondiales; avec l’économiste Luis de la Calle; avec Fernando Turner, de l’Association nationale des hommes d’affaires indépendants; avec Gustavo Huerta, fondateur et PDG de Blue Books, et avec Fernando Mendivil, président de l’Association des entrepreneurs latino-américains. Ci-dessous, nous présentons le plus important de ce dont ils ont discuté.

