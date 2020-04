21 travailleurs testés positifs à l’hôpital mexicain – . Miami (51)

MEXIQUE – La minute d’applaudissements a été adressée à ceux qui ont perdu la vie dans la lutte contre le COVID-19 dans un hôpital de l’État de Coahuila. L’hommage a été rendu au milieu de la protestation de tous ceux qui y travaillent encore, si près de ce danger.

“Pas une autre famille décédée; nous ne voulons pas d’une mort de plus.”

Les manifestants sont des employés de toutes les zones de l’hôpital général de la zone # 7 à Monclova, Coahuila, le même où les autorités ont confirmé qu’au moins 21 travailleurs étaient atteints de la maladie.

“Fondamentalement, la source de la contagion sont deux médecins qui font l’objet d’une enquête et on ne sait pas comment ils l’ont contractée”, explique Eduardo Robles, directeur des prestations médicales de l’IMSS.

Dès le premier cas, assurent les employés, ils ont prévenu de ce qui allait arriver.

Il y a quelques jours, le personnel de divers hôpitaux de l’État avait démontré qu’il ne disposait pas de ce qui était nécessaire pour se protéger contre ce virus.

Les infirmières et les médecins dénoncent le manque de ressources au Mexique.

“Nous ne devons pas partir d’ici jusqu’à ce qu’ils nous consultent”, a déclaré Fernando Salas, infirmier aux urgences.

Son cri désespéré a retenti au milieu de la manifestation pour demander à être revu car il assure qu’il était en charge de soigner le médecin décédé tôt mercredi matin après avoir été infecté.

“J’ai eu une fièvre de 38 ans, j’ai déjà 8 jours et ils ne veulent pas faire le test”, explique Salas.

Les demandes de l’infirmière d’urgence ont été rejointes par celles de ses collègues.

“Avec la mort du médecin, le personnel est en crise, ils ne veulent plus se présenter par peur”, explique l’infirmière Martha Castillo.

La peur va même au-delà des spécialistes et des infirmières qui sont en première ligne de soins et atteint, explique le chef Fernando Tavira, la cuisine et d’autres espaces.

“Cela nous fait du mal à tous parce qu’alors les collègues montent puis descendent également”, explique Tavira, qui prépare la nourriture à l’hôpital.

Et ce ne sont pas les seules installations médicales de l’Institut mexicain de sécurité sociale, IMSS, où le coronavirus s’est propagé. Jusqu’à présent, reconnaissent leurs représentants, à travers le pays, 39 infections ont été documentées et au moins quatre travailleurs sont décédés.

