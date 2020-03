24 personnes sont mortes, dont deux religieuses – . Miami (51)

Madrid, Espagne – Au total, 24 personnes, dont deux religieuses, sont décédées au cours de la crise des coronavirus au centre de soins de Santísima Virgen et San Celedonio, dans le district de Chamartín, et plus de trente de leurs professionnels mise en quarantaine du coronavirus hors site, des sources au centre ont informé l’EFE.

Des membres de l’Unité d’Urgence Militaire (UME) ont effectué des travaux de désinfection à la résidence, ont expliqué les mêmes sources, qui ont demandé une aide urgente et une médicalisation du centre, avec environ 150 habitants.

Les religieuses étaient des résidents et non du personnel du centre, et plusieurs religieuses restent isolées dans l’établissement, ont ajouté à l’EFE des sources de l’archevêché de Madrid, membre du conseil d’administration de la Fundación Santísima Virgen y San Celedonio.

Certains infectés par le coronavirus sont morts dans le complexe résidentiel et d’autres dans un centre hospitalier tout au long de ce mois de mars, et il n’est pas confirmé que COVID-19 soit la cause de tous les décès, bien qu’il soit “probable”, ils ont a expliqué les sources du centre.

Dans les établissements, les personnes en bonne santé ont été séparées des personnes infectées. La résidence, où 43 infirmières auxiliaires à plein temps et trois à temps partiel sont actives, a embauché du nouveau personnel, mais actuellement “il n’y a plus de personnes à remplacer”.

Les travaux, ont ajouté les sources, sont très compliqués en raison du manque de matériel et la médicalisation de l’établissement a été demandée. Dans la Communauté de Madrid, les personnes âgées sont toujours les principales victimes du coronavirus, bien que le vice-président de la Communauté de Madrid, Ignacio Aguado, ait déclaré il y a quelques jours que sur les 500 résidences de la région, seuls des contacts ont été détectés dans un 20 pour cent, c’est là que l’UME est entré pour la désinfection.

Aguado a demandé au ministère de la Défense d’envoyer du personnel de santé militaire dans ces résidences. Le gouvernement régional a également demandé l’aide du gouvernement central pour avoir 2 000 professionnels de santé supplémentaires dans les hôpitaux de la région et 1 000 autres dans les maisons de retraite.

