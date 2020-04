25 établissements de santé reçoivent l’accréditation QH de la Fondation IDIS

Sur le total, 9 l’ont obtenu pour la première fois et 16 ms sont passées de catégorie. 129 organisations ont déjà cette accréditation

Lala qualitéCe n’est pas un élément abstrait, mais il est spécifié en termes et besoins d’infrastructures, de ressources, de procédures et de processus, de sécurité et de résultats et, pour l’essentiel, il est quantifié au moyen d’indicateurs qui vont de soi.expérience patientjusqu’au fait de mesurer et d’améliorer tous les attributs liés à la réalisationles meilleurs résultats de santépossible sur la base des preuves et des connaissances scientifiques générées.

«La qualité est un besoin en constante évolution pour les organisations et, dans les soins de santé, elle contribue à améliorer les soins aux patients et leur environnement, la sécurité dans les actions et à réduire la variabilité clinique, un problème urgent sur lequel les organisations de soins de santé travaillent On peut dire que le travail effectué par les organismes de santé publics et privés accrédités nous encourage tous à persévérer dans lesparcours de qualité avec un œil sur le patient et son environnement, quelque chose pour lequel nous travaillons sans aucun doute de la Fondation IDIS “: cela a été déclaré par Ángel de Benito, secrétaire général de l’Institut pour le développement et l’intégration de la santé (Fondation IDIS), lors de la livraison duVI appelle à l’accréditation QH (Quality Healthcare) de la Fondation IDH.

Ils ont obtenu l’accréditation QH25 organisations, mais l’un des défis de la Fondation IDIS est de promouvoir laamélioration continue de la qualité et de la sécuritépour obtenir les meilleurs résultats de santé, en tenant compte du patient et du professionnel de santé. Pour cette raison, “l’accréditation QH s’est déjà positionnée comme une reconnaissance pour les organisations de santé publiques et privées afin de promouvoir l’amélioration continue, le benchmarking et la reconnaissance de l’excellence dans le domaine de la qualité”, explique Marta Villanueva, directrice générale de la Fondation IDIS.

