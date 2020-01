27-28. L’Allemagne scelle le ticket pour la deuxième phase avec souffrance | Réseaux sociaux sportifs

L’équipe allemande a subi l’indicible pour certifier son classement pour la deuxième phase, après avoir battu lundi par un serré 27-28 contre la Lettonie, lors d’une rencontre au cours de laquelle les Allemands ont fini par demander le temps, après avoir laissé échapper un loyer de sept buts en La seconde moitié.

Et cette équipe allemande semble déterminée à souffrir. Si le premier jour il a souffert plus que prévu contre les Pays-Bas en première mi-temps et qu’il a fortement chuté contre l’Espagne en deuxième, aujourd’hui devant les Lettons, il a de nouveau montré son goût pour les problèmes.