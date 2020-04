280 Mexicains affectés par le retour d’urgence de Covid-19 depuis l’Argentine

Les ressortissants sont arrivés sur le territoire national sur deux vols Sedena “en vertu des réglementations de biosécurité et d’hygiène des deux pays”.

Les secrétariats de la défense nationale (Sedena) et des relations extérieures (SRE) ont rapatrié 280 Mexicains d’Argentine, qui avaient été affectés par les restrictions annulation de voyage et de vol commercial face à la contingence de Covid-19.

Par un communiqué de presse, le ministère des Affaires étrangères a rapporté que les Mexicains étaient rentrés au pays sur deux vols Sedena “en vertu des réglementations de biosécurité et d’hygiène des deux pays et de la protection correspondante des passagers et de l’équipage”.

“Les ressortissants ont demandé leur retour volontaire à Mexico et ont été soutenus et accompagnés à tout moment par des fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères et de l’ambassade du Mexique en Argentine.”

Le gouvernement fédéral a exprimé “ses plus vifs remerciements au gouvernement argentin pour avoir facilité le travail consulaire en faveur des compatriotes”.

La déclaration a également indiqué que, dans le cadre de la coopération Mexique-Argentine, 299 Argentins ont été transférés sur le vol aller, 149 de Mexico et 150 de Cancun.

“La coordination avec les autorités argentines à différents niveaux était essentielle pour assurer le succès des deux opérations.”

La lettre affirme que le gouvernement du Mexique “accorde la plus haute priorité à l’assistance et à la protection consulaires de ses ressortissants à l’étranger conditions de vulnérabilité à cette urgence. De même, il réitère son engagement à continuer de soutenir les personnes affectées par les restrictions de voyage et de mobilité dans d’autres pays. »