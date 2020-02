3-0 El Flamengo bat l’Atlético Paranaense et remporte son premier titre en 2020 | Réseaux sociaux sportifs

Le Flamengo, champion national et Copa Libertadores en 2019, a battu l’Atlético Paranaense dimanche 3-0 et a remporté la Super Coupe du Brésil, leur premier titre cette année, qui a commencé avec la même force la saison dernière.

Sous la baguette de l’entraîneur portugais Jorge Jesús, Flamengo a dominé l’actuel champion de la Coupe du Brésil avec un marquage dur et avancé, la maîtrise du ballon et la puissance du trident qui forment l’Uruguayen Giorgian De Arrascaeta, Bruno Henrique et Gabriel Barbosa “Gabigol “, auteurs des trois objectifs.