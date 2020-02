3-0 Flamengo à dix joueurs remporte la Recopa sud-américaine, son troisième titre ce mois-ci | Réseaux sociaux sportifs

Le Flamengo, avec deux buts de Gerson et un de Gabriel Barbosa ‘Gabigol’, et avec un joueur de moins la plupart du temps, a battu 3-0 mercredi à la Independiente del Ecuadorian Valley dans le Maracaná et a conquis la Recopa sud-américaine, son troisième titre ce mois-ci.

L’actuel champion brésilien et Libertadores, qui avait réalisé un match nul 2-2 lors de sa visite à l’Independiente à Quito la semaine dernière, a rempli sa tâche d’ouvrir le score rapidement dans un Maracaná plein de 70 000 spectateurs, mais plus tard, après l’expulsion derrière le volant William Arao à la 23e minute, a joué pour se défendre et gérer son avantage