Les Italiens Fabio Fognini et Simone Bolelli ont remporté avec un coup franc 6-3 et 6-1 ce samedi à Cagliari les doubles contre les Sud-Coréens Ji Sung Nam et Min Kyu Song et ont envoyé l’Italie en phase finale de la Coupe Davis en novembre prochain en Madrid

Dans la terre battue du Tennis Club Cagliari, sur une piste sans spectateurs à cause de l’urgence due au coronavirus, Fognini et Bolelli n’ont donné à Nam et Song aucun choix et n’ont eu besoin que de 61 minutes pour prononcer la cravate.